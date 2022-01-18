РИАМО - 18 янв. Профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин рассказал, что в экстренных ситуациях, когда есть угроза жизни и здоровью, страны эвакуируют своих дипломатов из других государств. Об этом сообщает Газета.ru.

«В данном случае действует Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года. Сотрудники иностранных миссий и посольств находятся в долгосрочной командировке, разумеется, вместе со своими семьями. В экстренных ситуациях, которые представляют угрозу жизни, здоровью, безопасности данных лиц, такие меры допускаются», — сказал Лабин.

Он прокомментировал опубликованную в The New York Times информацию о том, что РФ собирается эвакуировать дипломатов из Украины и уже вывезла оттуда членов их семей.

«В данном случае сложно комментировать, потому что у нас нет сведений, какая экстренная ситуация может сложиться в соседнем государстве», — добавил эксперт.

По его словам, в любом случае нужно учитывать, что ситуации везде уникальные.

МИД РФ после публикации об эвакуации сообщил, что посольство РФ в Киеве работает штатно. В украинском МИД тоже не подтвердили сообщение об эвакуации иностранных посольств.