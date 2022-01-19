РИАМО – 19 янв. В многоквартирных домах столицы снова начали менять лифты в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году планируем заменить более 2,2 тыс. лифтов, конкурсные процедуры для определения исполнителей проведены, работы стартовали во всех округах в соответствии с утвержденными графиками», — сказал Бирюков.

Больше всего лифтов в этом году заменят на юго-востоке, юге и юго-западе города.

Лифты в домах, которые накапливают средства на счете регионального оператора, меняют строго в год, когда заканчивается 25-летний срок службы. Старые подъемники демонтируются, устанавливаются новые. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют по очереди.

В рамках проводимых работ применяется оборудование, которое произведено в Московском регионе. Оно полностью соответствует современным требованиям по комфорту и безопасности.

С 2011 года в столице заменили свыше 39 тыс. лифтов.​