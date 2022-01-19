РИАМО – 19 янв. В среду в столице состоится церемония прощания с известным телеведущим Михаилом Зеленским, который скончался в Доминикане 11 января, сообщает ТАСС.

Церемония прощания пройдет в похоронном доме «Троекурово», начало в 11:00. Похоронят телеведущего на Троекуровском кладбище.

Зеленский родился в 1975 году в Москве. Он начал карьеру на «Радио Ностальжи», работал на телеканале «ТВ Центр», был ведущим программ «Вести» и «Прямой эфир».

В последние годы Зеленский работал на телеканале «Россия-Культура». Он также преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

Зеленский скончался в Доминикане. Причиной смерти стал сердечный приступ из-за хронического заболевания сердечно-сосудистой системы.

Соболезнования в связи со смертью журналиста выразили его известные коллеги. Так, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отметила, что новость о смерти Михаила Зеленского стала для нее большой неожиданностью. Симоньян подчеркнула, что журналист скончался слишком рано.

Ведущий программы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов назвал Михаила Зеленского настоящим профессионалом и очень светлым человеком. Депутат Госдумы, журналист Евгений Попов отметил, что Михаил Зеленский был блестящим журналистом и «феерическим ведущим».