РИАМО – 19 янв. В среду православные христиане отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. В этот день по всей России, в том числе в Подмосковье и столице, организованы купели, где все желающие могут окунуться в честь праздника.

История праздника

Крещение является одним из 12 главных христианских праздников. Считается, что в этот день Иисус Христос крестился в реке Иордан. По народным традициям в этот день заканчиваются Святки.

«Крещение» с греческого переводится как «погружение в воду». Иоанн Креститель проводил крещение в I веке – он смывал в воде грехи людей, очищал их от скверны. На Иисуса Христа во время крещения снизошел Святой дух в виде голубя, который провозгласил Иисуса сыном божьим. Поэтому этот праздник еще называют Богоявлением, и в этот день принято окунаться в купели.

По русским традициям вечером перед Крещением после трапезы ложки складывали в общую миску и накрывали хлебом, загадывая таким образом богатый урожай. Девушки в ночь на Крещение гадали на суженого.

Считается, что вода в ночь на Крещение становится чудодейственной. Притом это может быть и вода в проруби, и река, или даже снег.

Празднование Крещения

В этом году по всей России на Крещение оборудовано свыше 3 тыс. купелей. Ожидается, что в купаниях примет участие более 1,36 млн человек.

Безопасность во время купаний обеспечат свыше 13 тыс. спасателей, более 2,4 тыс. единиц техники. Будет организовано более 2,2 тыс. мест обогрева.

Крещение в Московском регионе

В Подмосковье на Крещение организовано более 200 мест для купаний. У купелей обустраивают деревянный настил, лапник, обеспечивают организацию движения людей. Рядом с местами купания устанавливают теплые палатки, лавочки, раздевалки. Купающиеся смогут на месте получать полотенца и пледы.

У мест купания также организуют теплые зоны, горячее питье и питание. Обеспечиваются все санитарно-эпидемиологические требования.

В Подмосковье принять участие в купаниях можно в таких местах, как Новоиерусалимский монастырь, Главный храм Вооруженных сил РФ, Саввино-Сторожевский монастырь, «Гремячий ключ» и другие.

Режим работы маршрутов автобусов в Московской области, которые проходят рядом с местами крещенских купаний, продлен до 03:00 19 января.

В Москве на Крещение можно окунуться в Дворцовом пруду, Малом Бездонном озере, Борисовских прудах, Тропаревском парке.

Безопасность

Безопасность во время крещенских купаний обеспечивают правоохранители. Кроме того, в местах массовых купаний дежурят медики и спасатели.

Что касается подготовки организма, то перед окунанием в холодную воду, то категорически запрещено употреблять алкоголь. Перед купанием нужно сделать разминку, разогреть тело. Погружаться с головой под воду не рекомендуется, так как это может привести к шоку от холода. Детям нельзя купаться без присмотра взрослых.

После купания нужно растереть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Рекомендуется выпить горячий чай.

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион призвал верующих подходить к вопросу погружения в купели на Крещение с максимальной осторожностью в связи с пандемией коронавируса.