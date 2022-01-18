РИАМО - 18 янв. Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что на базе Российской академии музыки им. Гнесиных в столице организуют подготовку специалистов, занимающихся реставрацией музыкальных инструментов.

Такое решение поможет покрыть существующий в России дефицит специалистов, сообщает «МИР 24».

«У нас не хватает реставраторов музыкальных инструментов. А при этом у нас уникальные музыкальные инструменты: Гварнери, Амати, Страдивари. На них играют совершенно фантастические исполнители», – отметила Ольга Любимова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Она добавила, что на базе училища будут готовить мастеров данного профиля, чтобы не отвозить инструменты для реставрации в итальянскую Кремону.

Еще Любимова рассказала, что возрождается ленинградская школа реставрации музейных предметов. Она расположена на базе таких музеев-заповедников, как «Царское Село» и «Петергоф».