РИАМО - 18 янв. Сотрудники УМВД России по Одинцовскому округу провели с учениками местных школ профилактические беседы, целью которых стало формирование негативного отношения к употреблению запрещенных веществ, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Школьникам рассказали о видах наркотических средств и о том, как они пагубно действуют на организм, в том числе сокращая жизнь. С ребятами поговорили о стадиях наркозависимости, о том, как человек становится зависимым, не осознавая этого.

Кроме того, школьникам напомнили об административной и уголовной ответственности за преступления в этой сфере.

В конце беседы полицейские посоветовали ребятам больше заниматься спортом, найти хобби и быть аккуратными при выборе компании для общения.