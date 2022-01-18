РИАМО - 18 янв. В организации работы передвижного музея «Поезд Победы» принимали участие 250 добровольцев из Московской области, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

Уникальная выставка, которая посвящена Великой Отечественной войне, была организована на территории парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» с 25 декабря по 16 января. За 20 дней ее успели посетить свыше 14 тыс. жителей и гостей Подмосковья.

«Поток посетителей в этом сезоне был, как мы и ожидали, очень плотный, поэтому на помощь добровольцев мы особо рассчитывали. Ребята — молодцы, со всем справились, они очень ответственно подошли к делу и постарались сделать так, чтобы посещение выставки было максимально комфортным для наших гостей», — сказал координатор проекта Александр Понарин.

Поблагодарила волонтеров за работу и министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

«Такие проекты, как «Поезд Победы», благодаря использованию современных технологий позволяют нам доносить до детей, подростков и молодых ребят информацию в интересном, увлекательном и необычном формате. Каждый день здесь работали наши ребята. Я благодарна волонтерам Подмосковья за то, что они стали частью этого проекта!» - сказала она.

Ребятам удалось не только поучаствовать в процессе организации работы, но и самим подробно изучить все этапы экспозиции.

«Это мой первый опыт работы в интерактивном музее. В каждом вагоне своя история, больше всего меня поразило количество деталей: вплоть до шрамов и родинок у героев. Также стоит отметить музыкальное сопровождение и саму историю — абсолютно все в этой инсталляции на высшем уровне. Атмосфера действительно военная!» — поделилась София Захарова из Красногорска.

«Поезд Победы» был создан в 2020 году в Год памяти и славы, посвященный 75-летию Победы. В 2021 году проект вошел в план реализации Года науки и технологий в РФ, что позволило авторам творчески переосмыслить экспозицию, уделив в ней особое внимание научным открытиям и достижениям советских ученых, которые внесли свой весомый вклад в Победу в ВОВ и развитие мировой науки в целом.