РИАМО - 18 янв. Подмосковные власти контролируют работу коммунальных служб на территориях муниципалитетов в снегопад, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.

По словам руководителя Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светланы Аиповой, за день снежный покров в Московском регионе увеличился на 10,5 см. В работе по очистке территорий от снега заняты более 14,2 тыс. дворников и 1,9 тыс. единиц спецтехники.

Еще днем коммунальщики убрали и вывезли с улиц области 2758 кубометров снега.

«Внимание сотрудников службы в первую очередь обращено на проведение уборки входных групп в многоквартирных жилых домах, лестниц и спусков, пешеходных дорожек и тротуаров, подъездов к контейнерным площадкам, проездов и парковок, детских и спортивных площадок, - подчеркнула Аипова.