РИАМО - 18 янв. В Московской области можно решить коммунальные проблемы в один клик, в этом жителям помогает региональный портал «Добродел», сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

В 2015 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для взаимодействия жителей с органами исполнительной власти и оперативного решения проблем без бумажной волокиты был запущен портал «Добродел».

Он представляет собой удобный онлайн-сервис, который позволяет оперативно решать конкретные проблемы. На сегодняшний день на сайт поступило свыше 1,1 млн обращений, за последние сутки подано более 1 тыс. заявок.

«Благодаря выходу Московской области на новый уровень цифровизации жители Подмосковья могут решать любой вопрос в сфере ЖКХ, имея под рукой любой гаджет», - сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

С помощь портала можно решить вопросы, связанные с ремонтом подъездов, несвоевременным вывозом мусора, деятельностью ЕИРЦ, с некачественным выполнением работ по капремонту дома и многие другие.

«Процедура создания сообщения максимально простая, нужно перейти в раздел «Сообщения» в верхнем меню сайта и на открывшейся странице кликнуть команду «Создать сообщение», далее заполнить необходимую информацию», - добавил Велиховский

Заполнение сообщения следует начинать с выбора подходящей категории и темы, далее нужно указать ответственное ведомство, кратко описать суть обращения и прикрепить фотографии. Затем необходимо выбрать местоположение, поставив точку на карте в левой части экрана, или написать адрес в соответствующих полях. Завершить сообщение следует нажатием на кнопку «Создать сообщение».

В течение двух дней обращение будет рассмотрено модераторами и по вопросу примут компетентное решение.