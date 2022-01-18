РИАМО - 18 янв. Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги игровой платформы за 2021 год. Общие выплаты разработчикам мобильных игр составили более 1,2 млрд рублей, а месячная аудитория мобильных игр в 2021 году превысила 13 млн пользователей, сообщает пресс-служба соцсети.
Третий год подряд общие выплаты разработчикам мобильных и десктопных игр составили более 3,2 млрд рублей. Драйвером роста платформы продолжают оставаться мобильные HTML-5 игры. В 2021 году доходы создателей мобильных игр показали уверенный рост на 25,7% в сравнении с прошлым годом. Разработчики получают долю от оборота всей платформы по системе revenue share за внутриигровые покупки пользователей.
По сравнению с прошлым годом число ежедневных игроков в мобильные игры выросло на 16,3%. 82% игроков в ОК используют платформу Android.
ОК также продолжает развивать рекламную монетизацию игр. Благодаря этому на платформе соцсети в 2021 году появилось новое направление гиперказуальных игр, а доходы разработчиков за размещение рекламы в их проектах выросли за год в рублях в 3,3 раза. Рекорд месячных выплат создателям игр по рекламной монетизации в декабре превысил 33 млн рублей.
Топ популярных мобильных игр по дневной аудитории в ОК:
«Сокровища пиратов»,
«Целуй и знакомься»,
«Долина сладостей»,
«Елочка 2021»,
«Крокворд»,
«Башня слов»,
«Где отличие?»,
«Хочу общаться»,
«Малиновый джем»,
«Сладкие загадки».
Топ популярных десктопных игр по дневной аудитории в ОК:
«Сокровища пиратов»,
«Долина сладостей»,
«Целуй и Знакомься»,
«Елочка 2021»,
«Вега Микс — три в ряд»,
«5 Отличий Онлайн»,
«Клондайк»,
«Территория фермеров»,
«Косынка Онлайн-Пасьянс»,
«Сокровища Маджонга Онлайн».
Топ мобильных игр по среднемесячному обороту в ОК:
«Целуй и Знакомься»,
«Елочка 2021»,
«Сокровища пиратов»,
«Игровые автоматы: «Капитан Джек»,
«Долина сладостей»,
«Моя Ферма»,
«Бутылочка: знакомься и общайся!»,
«Kiss me: Бутылочка, поцелуй меня»,
«Слоты Фортуна»,
«Мир слотов».
Топ десктопных игр по среднемесячному обороту в ОК:
«Елочка 2021»,
«Хроники Хаоса»,
«Сокровища пиратов»,
«Целуй и Знакомься»,
«Клондайк»,
«Рыцари и Принцессы»,
«Войны престолов»,
«Вега Микс — три в ряд»,
«Слотомания»,
«Долина сладостей».
Ранее ОК улучшили (https://insideok.ru/blog/odnoklassniki-povisili-viplati-razrabotchikam-za-pokaz-reklami-v-igrah/) условия выплат для разработчиков игр за размещение рекламы в их проектах — игровые студии и независимые разработчики получают ежемесячно на 20% больше выплат от рекламной монетизации.
Изменения коснулись всех игр на платформе ОК, которые размещают рекламу в формате Rewarded (показ рекламы за вознаграждение в игре) в десктопной и мобильной версиях соцсети.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии