РИАМО - 18 янв. Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги игровой платформы за 2021 год. Общие выплаты разработчикам мобильных игр составили более 1,2 млрд рублей, а месячная аудитория мобильных игр в 2021 году превысила 13 млн пользователей, сообщает пресс-служба соцсети.

Третий год подряд общие выплаты разработчикам мобильных и десктопных игр составили более 3,2 млрд рублей. Драйвером роста платформы продолжают оставаться мобильные HTML-5 игры. В 2021 году доходы создателей мобильных игр показали уверенный рост на 25,7% в сравнении с прошлым годом. Разработчики получают долю от оборота всей платформы по системе revenue share за внутриигровые покупки пользователей.

По сравнению с прошлым годом число ежедневных игроков в мобильные игры выросло на 16,3%. 82% игроков в ОК используют платформу Android.

ОК также продолжает развивать рекламную монетизацию игр. Благодаря этому на платформе соцсети в 2021 году появилось новое направление гиперказуальных игр, а доходы разработчиков за размещение рекламы в их проектах выросли за год в рублях в 3,3 раза. Рекорд месячных выплат создателям игр по рекламной монетизации в декабре превысил 33 млн рублей.

Топ популярных мобильных игр по дневной аудитории в ОК:

«Сокровища пиратов»,

«Целуй и знакомься»,

«Долина сладостей»,

«Елочка 2021»,

«Крокворд»,

«Башня слов»,

«Где отличие?»,

«Хочу общаться»,

«Малиновый джем»,

«Сладкие загадки».

Топ популярных десктопных игр по дневной аудитории в ОК:

«Сокровища пиратов»,

«Долина сладостей»,

«Целуй и Знакомься»,

«Елочка 2021»,

«Вега Микс — три в ряд»,

«5 Отличий Онлайн»,

«Клондайк»,

«Территория фермеров»,

«Косынка Онлайн-Пасьянс»,

«Сокровища Маджонга Онлайн».

Топ мобильных игр по среднемесячному обороту в ОК:

«Целуй и Знакомься»,

«Елочка 2021»,

«Сокровища пиратов»,

«Игровые автоматы: «Капитан Джек»,

«Долина сладостей»,

«Моя Ферма»,

«Бутылочка: знакомься и общайся!»,

«Kiss me: Бутылочка, поцелуй меня»,

«Слоты Фортуна»,

«Мир слотов».

Топ десктопных игр по среднемесячному обороту в ОК:

«Елочка 2021»,

«Хроники Хаоса»,

«Сокровища пиратов»,

«Целуй и Знакомься»,

«Клондайк»,

«Рыцари и Принцессы»,

«Войны престолов»,

«Вега Микс — три в ряд»,

«Слотомания»,

«Долина сладостей».

Ранее ОК улучшили (https://insideok.ru/blog/odnoklassniki-povisili-viplati-razrabotchikam-za-pokaz-reklami-v-igrah/) условия выплат для разработчиков игр за размещение рекламы в их проектах — игровые студии и независимые разработчики получают ежемесячно на 20% больше выплат от рекламной монетизации.

Изменения коснулись всех игр на платформе ОК, которые размещают рекламу в формате Rewarded (показ рекламы за вознаграждение в игре) в десктопной и мобильной версиях соцсети.