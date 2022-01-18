РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 янв. На центральной площадке в Щелковском городском парке культуры и отдыха после совершения великого освящения воды начались крещенские купания, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Не первый год прихожу в парк окунуться на Крещение в прорубь. Для меня это добрая и светлая традиция, которая заряжает позитивным настроением и хорошим самочувствием на долгое время», - сказал житель округа Николай Калашников.

Всего на территории округа будут действовать 11 купелей по адресам: мкр. Чкаловский, ул. Гагарина, 15, территория храма страстотерпца царя Николая; Фряново, с. Рязанцы, купель у храма Святой Троицы; Фряново, ул. Поварова около д. 114; Огуднево, с. Душоново, храм Тихвинской иконы Божьей матери, р. Пружонка в 50 м от дороги слева на въезде в Душоново; Трубино, д. Здехово, р. Гречушка вблизи храма Святого Николая Мирликийского Чудотворца и другие.

На площадках развернули палатки для переодевания, около купелей обязательно будут дежурить спасатели.

В Подмосковье для всех желающих подготовлено свыше 200 оборудованных мест для купаний.