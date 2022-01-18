РИАМО - 18 янв. В трех аэропортах в Московском регионе вечером во вторник задержали или отменили свыше 60 прилетов и вылетов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту Внуково задержали 8 рейсов, отменили 3. В Домодедове 15 рейсов задержали, еще 3 отменили. В Шереметьеве 14 задержек и 20 отмен рейсов.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там отменен 1 рейс, еще 1 задерживается.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.