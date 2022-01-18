РИАМО - 18 янв. Инспекторы эконадзора вынесли постановления об административном наказании по материалам проверки, проведенной городской прокуратурой в Электростали. Там выявлены нарушения при приеме металлолома, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Специалисты проверили деятельность компании «Втормет-Электросталь», которая занимается сбором, переработкой и продажей металлолома.

«Сотрудники прокуратуры при осмотре производственной площадки установили нарушения правил обращения с отходами. Выявлены навалы металлолома, отходов электропроводов, разливы нефтепродуктов, в том числе на открытом грунте», - отметил министр экологии и природопользования области Тихон Фирсов.

Он добавил, что за нарушения компания и ее руководитель оштрафованы на общую сумму свыше 100 тыс. рублей.

Фирсов уточнил, что ситуация с работой пунктов приема и переработки металлолома в Электростали находится на особом контроле из-за систематических нарушений. Так, в 2021 году была привлечена к административной ответственности компания «ЛомЛидер», сотрудники которой размещали на открытом грунте отходы, лом электротехники, провода и кабели.

По его словам, ранее за аналогичное нарушение была оштрафована на 130 тыс. рублей компания «Импэкстрейд-МО».