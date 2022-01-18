РИАМО - 18 янв. К 2024 году в нацпроект «Производительность труда» планируют привлечь еще более 300 участников из Подмосковья, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

Рейтинг регионов

На совещании Минэкономразвития РФ с представителями регионов России обсудили реализацию нацпроекта «Производительность труда». В рамках нацпроекта будет сформирован рейтинг субъектов РФ, достигших наибольшего успеха на этом направлении.

Участники совещания обсудили внедрение инструментов бережливого производства в образовательные программы. Министр экономического развития России Максим Решетников предложил иностранным предприятиям, желающим вступить в нацпроект, стать участниками специальных административных режимов. По его словам, важно сформировать новую производственную культуру с обучением сотрудников и распространением лучших практик.

Чтобы оценить успехи регионов в реализации нацпроекта «Производительность труда», Минэкономразвития РФ в 2021 году сформировало рейтинг регионов. Его итоги будут опубликованы в ноябре 2022 года. Работу субъектов РФ будут сравнивать по 20 показателям, например, по росту производительности, реализации проектов на предприятиях и соблюдению сроков. Регион-победитель примет у себя форум «Производительность 360», место проведения озвучат уже в феврале 2022 года.

«Задача рейтинга - мотивировать регионы активнее помогать предприятиям становиться эффективнее. С точки зрения влияния на экономику – это один из стратегических проектов, имеющих в долгосрочном плане мощные эффекты для развития отраслей и компаний. Нацпроект по повышению производительности труда приобретает особое значение для развития экономики, ее выхода на 3% рост», – добавил Решетников.

Реализация нацпроекта в Подмосковье

В Московской области реализации нацпроекта уделяется особое внимание. Чтобы достигать целевых показателей, в Подмосковье был создан Региональный центр компетенций Московской области. Его специалисты помогают предприятиям внедрять новые решения по повышению производительности.

Подмосковье стало одним из первых российских регионов, вступивших в нацпроект. Его участниками уже стали 73 предприятия Московской области. Благодаря внедрению практик «бережливого производства» в регионе был отмечен существенный производственный рост.

«Помимо работы на самих предприятиях, Московская область активно применяет и другие мероприятия нацпроекта. В частности, около 800 сотрудников подмосковных компаний уже прошли обучение по программам «Бережливого производства», – подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, после обучения специалисты смогут сами повышать эффективность работы предприятия.

К 2024 году в нацпроект планируется привлечь свыше 300 участников из Подмосковья.