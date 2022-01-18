РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 янв. Традиционные крещенские купания начались в подмосковном Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Настоятель Елисаветинского храма в микрорайоне Опалиха Василий Пичушкин после вечерней службы освятил воду в купели, оборудованной в пруду на прихрамовой территории. После этого желающие могут окунуться. За первый час обряд прошли почти 30 горожан.

«Я окунаюсь давно, с 2008 года. Сына тоже приучаю, он уже второй раз принимает участие в Крещении. Ни разу после крещенских купаний не болел», - поделился один из участников купаний.

Православные христиане отметят праздник Крещения Господня 19 января. В этот день и накануне принято окунаться в освященную воду.

В Красногорске в этом году оборудовали 5 общедоступных купелей: на пруду возле Елисаветинского храма в микрорайоне Опалиха, на реке Истре возле храма Димитрия Солунского в селе Дмитровское, на роднике в поселке Нахабино, на пруду на территории комплекса «Ангеловские бани» в селе Ангелово и реке Москве в селе Ильинское.

Еще одна купель расположена на частной территории, в «Москоу Кантри Клабе», условия доступа к ней нужно уточнять у владельца.

С вечера вторника на всех точках организовано дежурство спасателей, экстренных служб и волонтеров. Еще организуют полевую кухню с горячей кашей и сладким чаем для всех желающих.

Все точки купания будут работать до 23:00 19 января.