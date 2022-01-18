РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 янв. Освещение на автодороге, которая идет от трассы А-105 до микрорайона Авиационный городского округа Домодедово, а также объездной дороги вокруг микрорайона Авиационный восстановят в ближайшее время, сообщил начальник управления строительства и городской инфраструктуры администрации Домодедова Валерий Трифонов.

Ежегодный отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Авиационный Домодедова во вторник. На нем присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский и другие.

«Причиной отсутствия освещения на данном участке дороги явилась авария, которая произошла на высоковольтном кабеле. В настоящее время подрядная организация, которая эксплуатирует данный участок дороги, проводит необходимые мероприятия», - сказал Трифонов.

В самое ближайшее время уличное освещение будет восстановлено, заключил он.