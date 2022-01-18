РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 янв. В прошлом году в территориальный отдел микрорайона Авиационный городского округа Домодедово поступило 158 обращений граждан, сообщила начальник отдела Наталья Шалаева.

Ежегодный отчет администрации перед населением провели в микрорайоне во вторник. На нем присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский и другие.

«В 2021 году в территориальный отдел поступило 158 обращений граждан. На личном приеме принят начальником отдела 101 житель», - сказала Шалаева.

Она отметила, что основные вопросы, волнующие жителей, касаются содержания жилищного фонда и качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг, оказания материальной помощи, состояния внутридворовых территорий.

Шалаева добавила, что по итогам прошлогоднего отчета оформлено 47 поручений главы округа. Их них 39 уже выполнены.