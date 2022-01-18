РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 янв. В микрорайоне Авиационный Домодедова в 2021 году 1025 ветеранов и детей войны получили выплаты, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Авиационный Наталья Шалаева.

Ежегодный отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Авиационный Домодедова во вторник. На нем присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский и другие.

«Нельзя не отметить и проведенные мероприятия «Не может быть забвенья», на которых чествовали ветеранов, а также детей войны. Выплаты к знаменательной дате получили 1025 человек на общую сумму 2 млн 50 тыс. рублей», - сказала Шалаева.

Она отметила, что также в 2021 году единовременную выплату в честь юбилеев получили 40 долгожителей микрорайона. Также выплаты получили 600 инвалидов и 28 граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.