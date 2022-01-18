РИАМО - 18 янв. За минувшую неделю на государственный кадастровый учет в Подмосковье поставили социально значимые объекты, среди которых новые школы и спорткомплекс, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Московской области.

В деревне Марусино городского округа Люберцы на кадастровый учет поставлен пятиэтажный корпус к зданию школы №59 общей площадью 8766 кв. м. Он рассчитан на 400 учеников. Два здания школы соединены с помощью перехода.

В новом корпусе есть лифты и подъемники для маломобильных школьников, а также сделаны просторная столовая и актовый зал. Строительство проходило в рамках президентского проекта «Образование» и госпрограммы «Подмосковье».

В Жуковском на улице Баженова поставлен на кадастровый учет трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс. Площадь здания - 4111 кв.м. Спорткомплекс включает в себя 5 залов: для занятий художественной гимнастикой, зал общей физической подготовки, зал хореографии и аэробики, универсальный и тренажерный залы. Еще в здании учтены требования доступности для маломобильных людей.

С 10 по 14 января управление провело госрегистрацию права оперативного управления муниципальных общеобразовательных и медицинских учреждений, расположенных в городских округах Балашиха, Серпухов, Ступино и Шатура.