РИАМО - 18 янв. В ночь на 19 января в Подмосковье прогнозируются морозы до минус 18 градусов, в связи с резким похолоданием жителям рекомендуется особенно тщательно следить за газовым оборудованием в доме и соблюдать правила безопасности, сообщает пресс-служба компании «Мособлгаз».

Избежать аварийной ситуации могут меры предосторожности. Так, жителя стоит внимательно проверять тягу в дымоходах (в морозные и ветреные дни возможно ухудшение тяги вследствие обледенения дымоходов или задувания в них ветра), вентканалы. Еще не нужно использовать газовую плиту для обогрева помещения, а также сушить волосы и вещи над плитой.

Кроме того, помещение, в котором установлено газовое оборудование, должно проветриваться и иметь окно с фрамугой.

В случае запаха газа в доме жителям Подмосковья необходимо немедленно звонить по коротким телефонным номерам: «104» или «112».

До приезда аварийной бригады необходимо проветрить помещение, не зажигать огня, не пользоваться электричеством, в том числе дверным звонком.

Для обеспечения безопасности и устранения потенциальных аварийных ситуаций в Подмосковье круглосуточно работают более 70 спецбригад. Специалисты экстренно реагируют на обращения жителей и устраняют аварийные ситуации.