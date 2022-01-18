РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 янв. В 2022 году в микрорайоне Авиационный городского округа Домодедово начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Авиационный Наталья Шалаева.

Ежегодный отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Авиационный Домодедова во вторник. На нем присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский и другие.

«Инвестор начнет строительство долгожданного физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на улице Чкалова на месте ранее снесенных домов», — сказала Шалаева.

Она также добавила, что преобразится площадь у дома культуры «Авиатор». Здесь планируется установка освещения, малых архитектурных форм. Кроме того, в планах реконструкция стадиона.

Шалаева отметила, что в 2022 году планируется комплексное благоустройство дворовых территорий с установкой детско-спортивных комплексом с мягким покрытием между домами №№ 6А и 8 по проспекту Академика Туполева, а также во дворах домов №№ 11 и 13 на улице Жуковского.