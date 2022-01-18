РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 янв. В Домодедове в уборке последствий обильного снегопада задействовано порядка 40 дополнительных единиц техники, сообщил глава муниципалитета Михаил Ежокин.

Ежегодный отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Авиационный Домодедова во вторник. На нем присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский и другие.

«Что касается обильных снегопадов, которые вы сейчас видите. Мы задействовали все ресурсы внутри наших коммунальных служб. Более того, мы привлекли и обратились к бизнесу. Сейчас у нас по дворам и на наших дорогах работает дополнительно порядка 40 единиц техники. <…> Я уверен, что в течение буквально нескольких дней мы порядок на дорогах и во дворах обязаны навести», — сказал Ежокин.