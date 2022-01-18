РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 янв. В микрорайоне Авиационный городского округа Домодедово за прошлый год произошло 186 преступлений, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Наталья Шалаева.
Ежегодный отчет администрации перед населением провели в микрорайоне во вторник. На нем присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский и другие.
«В 2021 году выявлено 186 преступлений. Процент раскрываемости составил 78,4%», - сказала Шалаева.
Всего в Домодедове за 2021 год раскрыли более 2,5 тыс. преступлений.
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