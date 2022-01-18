РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 янв. В текущем году начнутся работы по благоустройству парка «Взлет», расположенного в микрорайоне Авиационный городского округа Домодедово, сообщил глава муниципалитета Михаил Ежокин.

Ежегодный отчет администрации перед населением провели в микрорайоне Авиационный Домодедова во вторник. На нем присутствовали глава округа Михаил Ежокин, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский и другие.

«В этом году мы закончили проектирование и начнем непосредственно работы по благоустройству парка «Взлет». Работы мы будем проводить в течение 2 лет: в этом году начнем, в следующем закончим», - сказал Ежокин.

Он высказал уверенность, что этот парк будет одним из лучших, самых красивых и современных, а также будет соответствовать всем запросам населения.