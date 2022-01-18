РИАМО - 18 янв. При обнаружении симптомов штамма коронавируса «омикрон» лучше начать лечиться обычными препаратами из домашней аптечки и не использовать антибиотики, сообщил главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По словам специалиста, при «омикроне» заболевание протекает легче в сравнении со штаммом «дельта». Симптомы говорят о том, что новый штамм протекает по типу обычного ОРВИ. Это насморк, повышенная температура, боль в горле, сухой кашель и головные боли.

«Лечение в данном случае является симптоматическим, а большинство препаратов есть у каждого в домашней аптечке, к тому же все они относятся к безрецептурным лекарственным средствам», — сказал Тяжельников РИА Новостям.

Он подчеркнул, что жаропонижающее стоит пить только в том случае, если температура выше 38 градусов.

«Ни в коем случае нельзя самостоятельно пить антибиотики. Против вирусов они бесполезны, но дают значительную нагрузку на организм», — разъяснил Тяжельников.

Лучше использовать противовирусные препараты «Умифеновир» («Арбидол», «Арпефлю» и другие) и «Интерферон-альфа» («Гриппферон», «Назоферон» и так далее), резюмировал специалист.