РИАМО - 18 янв. До самых посещаемых мест крещенских купаний в Подмосковье ходит общественный транспорт, среди них автобус №888к в Люберцах, №38 в Зарайске, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Также до популярных подмосковных купелей в Клину можно доехать на маршрутах №2, 6, 10, 18, 32, в Мытищах — №31, 302, в Истре — №32,33.

В этом году в регионе на Крещение подготовили свыше 200 купелей. До них можно доехать на одном из 325 автобусных маршрутов.

Режим работы общественного транспорта, который перевозит людей на купания и обратно, продлен в Крещенскую ночь до 3 часов. Интервал движения будет 15-20 минут.

В связи со ситуацией по коронавирусу не рекомендуется заходить в купель тем, кто недавно сделал прививку от Covid-19, а также людям, перенесшим простуду и имеющим разные болезни.