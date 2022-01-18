РИАМО - 18 янв. Глава российского государства Владимир Путин поручил позволить молодым специалистам, которые хотят после обучения вернуться в родные села, становиться участниками программы «Земский доктор». В Подмосковье по ней специалисты могут получить до 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Сейчас медики, которые покинули родные села на время обучения, по возвращении в сельскую местность не получают выплату по программе «Земский доктор».

По словам председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, в Московской области каждый год участники программы «Земский доктор» получают единовременную денежную выплату. Врачам направляют 1 млн рублей, а фельдшерам – 500 тыс. рублей. Так в регион привлекают медиков к работе в сельской местности.

В Подмосковье участниками программы в 2021 году стали 246 человек, из них 221 – врач и 25 – фельдшеры.

Помимо денежных выплат, на привлечение медицинских кадров в Подмосковье направлен комплекс мер. Например, муниципальные власти предоставляют служебное жилье. Также специалисты могут получить социальную ипотеку, а врачи – участок под строительство дома.

«Совсем недавно Мособлдума приняла закон о предоставлении выплаты за аренду жилья, размер которой составляет 20 тыс. рублей и ее получают порядка 2 тыс. медиков», – заключил Голубев.