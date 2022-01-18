РИАМО - 18 янв. Пульсирующая головная боль является первым симптомом Covid-штамма «омикрон» у зараженного человека, сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно данным Роспотребнадзора, боль возникает не в одной области, а по обеим сторонам головы. Эти ощущения устойчивы к обезболивающим и могут сохраняться у пациента в течение 3-х дней.

При заражении штаммом «омикрон» также могут возникнуть насморк, слабость и чихание. Сухой кашель проявляется не сразу, а только спустя несколько дней после появления первых симптомов заболевания, пояснили эксперты ведомства.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что 1241 случай «омикрона» выявили в столице, из этого числа 976 (78,6%) заболевших не выезжали за пределы столицы и области.

Мэр столицы Сергей Собянин также сообщал, что штамм коронавируса «омикрон» доминирует на территории Московского региона.

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