РИАМО - 18 янв. Российский рынок акций во вторник показал сильнейшее падение с начала пандемии в 2020 году. Эксперты связывают это с геополитической обстановкой в мире, сообщает Газета.ru.

Индексы Мосбиржи и РТС по данным на 18:00 упали почти на 7% и 8% соответственно. Это максимальное падение с апреля 2020 года.

Из-за обвала также понижена граница ценового коридора по ГДР X5, VK и TCS, акциям Yandex, «Магнита», «М.Видео», ММК и «Россетей». За последние 5 торговых сессий российский рынок акций подешевел более чем на 10% в рублях.

Аналитики считают, что подобное падение связано с геополитической обстановкой в мире. Одним из факторов стала статья американской газеты The New York Times, авторы которой заявили об эвакуации российских дипломатов с территории Украины. По мнению издания, это является предвестником нового конфликта.