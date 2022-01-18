РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 янв. Жителей городского округа Люберцы приглашают получить образование в 2022 году в вузах национальной гвардии России, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В списке вузов Саратовский военный Краснознаменный институт войск национальной гвардии РФ, Санкт-Петербургский военный институт войск нацгвардии РФ, Пермский военный институт войск нацгвардии РФ, Новосибирский военный институт им. генерала армии И.К. Яковлева войск нацгвардии РФ, а также Воронежский институт МВД России.

Подать документы можно до 1 апреля 2022 года. Подробная информация – по телефону 8 (495) 554-75-52.

Также жителей округа до 35 лет приглашают на службу в Люберецкий отдел Росгвардии.

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) была основана указом президент в 2016 году. Войска Росгвардии охраняют общественный порядок, важные гособъекты, участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом и так далее.