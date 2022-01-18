РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 янв. В городском округе Люберцы ведется отбор граждан РФ до 35 лет на службу в Люберецкий отдел Росгвардии, сообщает пресс-служба администрации округа.

На службу имеют право поступать жители, прошедшие службу в ВС, которые по состоянию здоровья, физподготовке, личным и профессиональным качествам смогут выполнять обязанности росгвардейца.

Желающие пройти службу получат ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 суток, зарплату от 43 тыс. рублей, соцвыплаты, доплаты за выходы на службу по охране общественного порядка, право на пенсию после 20 лет работы, путевки в санатории и дома отдыха МВД РФ для сотрудников и их семей.

Кроме того, сотрудникам Росгвардии полагаются субсидии на покупку или строительство жилья, компенсация съемного жилья для иногородних – из расчета на одного человека норма 24 кв. м, на двоих – 36 кв. м, на троих – 43 кв. м, на четверых – 48 кв. м. Можно получить бесплатное высшее образование, страхование жизни и здоровья, а также медобслуживание.

Подробности можно узнать по телефонам 8 (495) 554-75-52 и 8 (495) 554-54-07, по электронному адресу ovoluber@mail.ru, на сайте www.luberovo.ru или по адресу: улица Котельническая, дом №15А.