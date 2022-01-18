РИАМО - 18 янв. Коптевский суд Москвы поместил под стражу 29-летнего уроженца Дагестана Шугаиба Болатукаева, который устроил скандал в одном из автобусов столицы, грубо оскорбляя водителя и пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Болатукаеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 16 марта. Мужчину обвиняют по пункту «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Инцидент произошел 16 января в Москве. Мужчина после отказа водителя остановиться в неположенном месте нагрубил ему и пассажирам. Дебошир называл себя дагестанцем и обещал «бить русских». Позже его задержали правоохранители в Калужской области.

Ранее родители устроившего перепалку в московском автобусе мужчины публично извинились за непристойное поведение сына. Сам Болатукаев также принес извинения за содеянное.