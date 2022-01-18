РИАМО - 18 янв. Пассажиры маршрутного автобуса, которые пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве 15 января, имеют право на выплаты в АО «АльфаСтрахование», сообщает пресс-служба компании.

Утром 15 января на Варшавском шоссе водитель такси не уступил дорогу коммерческому пассажирскому автобусу. В результате автобус вылетел с трассы и врезался в фонарный столб. В дорожной аварии пострадали 9 пассажиров автобуса, в том числе младенец.

Для получения страховых выплат пострадавшим следует написать заявление в страховую компанию и представить ряд документов: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, документ о произошедшем ДТП, оформленный перевозчиком, и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности. Также нужно предоставить реквизиты банковского счета.

Размер выплат рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства страны. Он заключается в выплате пострадавшему фиксированной суммы за конкретную травму, при этом подтверждения фактических расходов на лечение не требуется. Размеры выплат зависят от вида травмы и степени ее сложности.