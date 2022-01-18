РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 янв. По результатам открытого конкурса на проектирование и проведение реконструкции стадиона «Торпедо» в Люберцах подписан контракт с ООО «СК-Полимер», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Реконструкцию проведут в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

На стадионе обустроят трибуны и искусственное футбольное поле с подогревом и современным освещением. Дополнительно оборудуют площадки для сдачи нормативов ГТО и игровых видов спорта. На территории стадиона откроют восемь беговых дорожек.

Также возведут физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, раздевалками и залом для силовых единоборств. На прилегающей территории обустроят парковку и места для отдыха.

Работы планируют завершить в 2024 году.