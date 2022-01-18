РИАМО - 18 янв. Родителям необходимо быть особенно бдительными при катании с детьми на горках, так как именно там чаще всего ребята получают различные травмы и увечья, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

По словам детского омбудсмена Ксении Мишоновой, с начала 2022 года при катании с горок в Подмосковье пострадали более 20 детей. При этом половина из них травмировались, катаясь на тюбингах.

«Наиболее частые травмы – сотрясение головного мозга, ушибы позвоночника, переломы. Один из пострадавших детей в тяжелом состоянии попал в реанимацию. К счастью, сегодня его уже выписали домой на долечивание. Надеюсь, он быстро пойдет на поправку. Берегите своих детей!» — сказала Мишонова.

Она призвала всех родителей серьезно отнестись к зимним развлечениям детей.

Омбудсмен подчеркнула, что при катании с горок необходимо соблюдать правила безопасности: кататься только в специально организованных для этого местах, проверять наличие препятствий на пути перед спуском, пользоваться шлемами и справными тюбингами, а также не оставлять детей на горке одних.