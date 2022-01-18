РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 янв. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий призвал ответственных лиц усилить работу по уборке снега, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Совместно с руководителями структурных подразделений и представителями подрядных организаций Ружицкий проинспектировал качество содержания дорог, дворов и общественных территорий в Краскове, Томилине и Люберцах.

«Московский регион ночью накрыл мощный снегопад. Все дорожные и коммунальные службы городского округа Люберцы работают в усиленном режиме. Есть замечания по уборке детских площадок, внутридворовых проездов, территорий около торговых объектов. Дал поручения ответственным лицам максимально усилить работу в этом направлении», - сказал Ружицкий.

По его словам, из-за перепадов температуры на крышах и козырьках зданий начали появляться сосульки. Этот вопрос также требует особого внимания.

«Уважаемые люберчане! Если у вас есть вопросы и замечания по содержанию территории округа, оставляйте их под этим постом или отправляйте на личную почту: glava@lubreg.ru», - добавил Ружицкий.