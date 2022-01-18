РИАМО - 18 янв. XV Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» в этом году состоится 26 августа - 4 сентября на Красной площади в Москве, сообщает пресс-служба дирекции фестиваля.

Мероприятие проведут в формате Covid free.

Для зрителей будут подготовлены 10 вечеров незабываемого шоу, которое состоит из выступлений лучших отечественных и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств, а еще пиротехнических световых инсталляций и салютов.

Ожидаются и выступления участников фестиваля в городских парках. Они проходят с мая по август.

В прошлом году на Красной площади столицы выступили 29 военно-оркестровых, творческих и конных коллективов из 5 стран — РФ, Беларуси, Греции, Мексики и Катара. Ежегодно вечерние выступления фестиваля смотрят 90 тыс. человек.