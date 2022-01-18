РИАМО - 18 янв. 1241 случай «омикрона» выявили в столице, из этого числа 976 (78,6%) заболевших не выезжали за пределы Москвы и Московской области, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Кроме того, 265 случаев (21,4%) заболевания «омикроном» являются завозными и связаны с поездками в другие страны.

Наибольшее число завозных случаев связано с турпоездками в Турцию (16%), ОАЭ (11%), Доминикану (9%) и Египет (1,4%). Также «омикрон» в РФ привозили туристы из Франции, Венгрии, Великобритании, Кубы, Испании и других стран. Заболевших детей со штаммом «омикрон» не выявлено.

В ведомстве уточнили, что все заболевшие изолированы либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары. За контактными лицами установлено меднаблюдение. Ситуацию со штаммом «омикрон» постоянно контролируют специалисты управления Роспотребнадзора по Москве.

В Москве домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан продлили до 1 апреля 2022 года. Требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы также продлено до 1 апреля 2022 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что число выявленных случаев заболевания Covid-19 в столице выросло вдвое за минувшую неделю.