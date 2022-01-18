РИАМО - 18 янв. Родители устроившего перепалку в московском автобусе дагестанца публично извинились за поведение сына, сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в Москве 16 января. Мужчина после отказа водителя остановиться в неположенном месте нагрубил ему и пассажирам, пообещав «бить русских». Хулигана задержали, после чего было возбуждено уголовное дело по пункту «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Отца и мать 29-летнего Шугаиба Болатукаева пригласили на разговор в администрацию Кизилюрта, где они публично принесли извинения за недостойное поведение сына.

«Прошу прощения за своего сына перед всей страной. Перед всеми россиянами. Как мать, конечно, люблю своего сына. Но осуждаю в тот же момент», — сказала Аида Болатукаева.

Отец также заявил, что его сын не имел права оскорблять ни женщин, ни мужчин, ни стариков.