РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 янв. С октября 2020 года сотрудники неотложной медицинской помощи Люберецкой областной больницы отработали свыше 330 вызовов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Неотложка базируется в поликлинике №4, где работает единый диспетчерский центр. Прием обращений и выезды медиков проходят с 7:30 до 22:00.

Ежедневно поступает более 2 тыс. вызовов, из которых более 100 – это неотложные. Их обслуживают 29 специалистов, заведующий отделением, 6 медрегистраторов, старшая медсестра, врачи и фельдшеры. Для оказания медицинской помощи работает 21 бригада: 9 врачебных и 11 фельдшерских.