РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 янв. Новые общественные туалеты установили в 3 парках подмосковного Подольска в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

В 2021 году по поручению губернатора региона запустили программу по установке современных туалетов в парках. Всего в прошлом году 37 оборудованных пандусами туалетных модулей появились в парках культуры и отдыха 22 городских округов.

Так, новые туалеты появились в парке «Липовая аллея», городском парке Ногинска и парке «Волхонка» в Богородском г. о., в парках «Березовая роща», «Сосновый бор», «Подлипичье» Дмитровского г.о., в городском парке «Елочки» Домодедова, в парке «Дубовая роща» и других. В Подольске – в парке «Березки», парках села Сынково и поселка МИС.

Модульные туалеты включают в себя 2 пользовательские кабины, одна из которых специально оснащена для использования маломобильными группами населения, а также пеленальным столиком. Каждое пользовательское помещение включает в себя антивандальное оснащение раковиной, зеркалом, унитазом, диспенсерами для антисептика, мыла, бумажных полотенец и туалетной бумаги.

Туалеты оснащены системой обогрева пользовательских помещений и световой индикацией (занято/свободно). Все органы технического обеспечения туалета размещены в специальном подсобном помещении с обратной стороны модуля.