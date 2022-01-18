РИАМО - 18 янв. Реализация программы школьного туризма в Подмосковье может дать экономические, социальные и патриотические преимущества, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы Сергей Маликов.

В этом году в стране стартует новая федеральная туристическая программа по школьному туризму. В ней примут участие более 18 тыс. детей из школ Подмосковья.

«10 января 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о старте программы школьного туризма в стране. Меня несомненно радует тот факт, что Московская область вошла в один из 18 российских регионов, в которых разрабатываются специальные туристические пакеты для школьников», — сказал Маликов.

Он напомнил, что регионы самостоятельно разрабатывают турпакеты для школьников. Продолжительность поездки — не менее 24 часов.

«Востребованность школьного туризма можно рассмотреть с нескольких точек зрения: с экономической, социальной и патриотической. Экономические преимущества заключаются в том, что школьники путешествуют и чаще всего поездки циклично повторяются из года в год, а это значительно облегчает планирование бизнеса», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что с социальной точки зрения это возможность для личностного роста, развития кругозора и также возможность для школьников наглядно познакомиться с историческим и культурным наследием России.

«И отсюда вытекает патриотическая составляющая для школьников. Наша Московская область — она прекрасна, огромное количество уникальных архитектурных сооружений, музеев, креативных площадок. К примеру, в Истре — это Новоиерусалимский монастырь, музей «Новый Иерусалим», Истринский драматический театр», — рассказал Маликов.

Маликов напомнил, что в период новогодних праздников в Истре проводился фестиваль «Азбука Рождества», в котором приняли участие российские ремесленники и фермеры.

«Уверен, что когда проводятся такие масштабные мероприятия, то это интересно как взрослым, так и детям», — заключил депутат.