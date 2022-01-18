РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 янв. В крещенскую ночь сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» обеспечат охрану общественного порядка на территории обслуживания, сообщает пресс-служба ведомства.

Также будут задействованы представители народных дружин и Росгвардии.

К купелям не допустят граждан, находящихся в нетрезвом состоянии. На подъездах к водоемам будут следить за соблюдением правил дорожного движения.

Крещенские купания пройдут в Наташинском парке, на Малаховском озере и Кореневском карьере городского округа Люберцы, в парке «Белая Дача» в Котельниках, на территории зоны отдыха «Волкуша» в Лыткарине и на территории зоны отдыха «Фристайл» в Дзержинском.

В случае, если жители стали очевидцами совершения противоправных действий или нашли оставленные без присмотра предметы, необходимо незамедлительно сообщить сотрудникам полиции.