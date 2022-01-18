РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 янв. В Мытищинском лесопарке 6 февраля состоится главное лыжное событие округа — соревнования по лыжным гонкам «Мытищинская лыжня-2022», сообщается в Instagram-аккаунте управления по физической культуре и спорту администрации горокруга.

Обязательна предварительная регистрация на сайте: arta-sport.ru (раздел «мероприятия»). В 09:00 — выдача стартовых номеров. Выдача номеров заканчивается за 30 минут до старта возрастной группы.

В 11:40 — торжественное открытие соревнований, в 12:00 – старт первых забегов. В день проведения соревнований всем участникам при себе необходимо иметь копии или оригиналы документов, удостоверяющих личность (паспорт или свидетельство о рождении), медицинскую справку о допуске к занятиям спортом.

Участники, не прошедшие предварительную регистрацию, к соревнованиям не допускаются. Лимит участников — 450 человек. Вход в лесопарк со стороны ул. Угольной. Телефон для справок: 8(925)437-29-40 (Вадим).