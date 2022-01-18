РИАМО - 18 янв. Профессиональная экспертиза не смогла установить вещество, ставшее причиной гибели двух москвичек, которые минувшей осенью отравились купленным в «Магните» арбузом, сообщает ТАСС.

Экспертиза была проведена в рамках расследования дела сотрудника частной компании Антона Котова, проводившего дезинфекцию в магазине «Магнит», где был куплен арбуз. Ранее предполагалось, что причиной отравления могут быть действия Котова, допустившего ошибку при дезинфекции.

Мужчину обвинили в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сейчас он находится под домашним арестом.

Адвокат Котова Андрей Сергеев рассказал, что после проведенной экспертизы эксперты пришли к выводу, что смерть людей наступила от отравления деструктивным ядом, который преимущественно поразил печень и почки. Однако точное вещество установить так и не удалось.

«Точное вещество установить не представилось возможным. Несмотря на то, что вещество установить не удалось, есть еще одна экспертиза и один вывод: в результате проведенных исследований органических соединений токсического действия, в том числе нитритов, нитратов и ФОС, не обнаружено», — сказал адвокат.

По словам защитника, результаты экспертиз полностью подтверждают, что вины Котова в произошедшем нет, а его причастность к преступлению ничем не подкреплена. Сам Котов также не признает свою вину. По словам адвоката, апелляция на очередное продление домашнего ареста Котову запланирована на 26 января.

9 сентября в Москве с признаками острой интоксикации госпитализировали женщину, ее мать-пенсионерку и 15-летнюю дочь. В больнице пожилая женщина и ее внучка скончались. СМИ сообщали, что семья перед госпитализацией купила в местном магазине «Магнит» арбуз, который был съеден ими после ужина.