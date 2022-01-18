РИАМО - 18 янв. Центр «Мой бизнес» Московской области и Альфа-Банк запустили совместную программу для предпринимателей региона «Подмосковный+». Программа направлена на помощь в организации расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и ИП, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.

«В рамках совместной программы Альфа-Банк предлагает предпринимателям Московской области бесплатно открыть счет, причем не только в рублях, но и в иностранной валюте», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что благодаря программе у подмосковных предпринимателей появится возможность бесплатного обслуживания счета и подключения торгового эквайринга по сниженной ставке. Еще одной особенностью программы является то, что при неподдержании оборотов по терминалам дополнительные комиссии отсутствуют.

Возможность бесплатного обслуживания расчетного счета доступна для предпринимателей Московской области при расходах по бизнес-карте от 200 тыс. рублей. При обороте от 300 тыс. рублей в месяц ставка по торговому эквайрингу для подмосковных бизнесменов составит 1,29%, что является самой низкой ставкой среди банков.

Кроме того, Альфа-Банк предлагает предпринимателям Подмосковья бесплатную аренду и установку оборудования.

Также предприниматели региона получат бесплатный доступ к онлайн-сервису «Индикатор риска» на первые 2 месяца пользования. Сервис позволяет оценить риски банковских операций согласно требованиям законодательства.

Подробную информацию о специальной программе для предпринимателей Подмосковья можно получить в офисах «Мой бизнес» или по телефону горячей линии 0150.