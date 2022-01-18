РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 янв. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска 19 января проверят соблюдение правил перевозки детей, сообщили в ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск информирует о том, что 19 января будет проводиться целевое профилактическое мероприятие «Детское кресло». Административный штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тыс. рублей.

Автомобилистов округа призывают соблюдать правила дорожного движения и беречь детей.