РИАМО - 18 янв. В Московской области срок плановых проверок на объектах повышенного уровня ответственности уменьшился с 10 до 4 дней, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

Изменения были приняты в рамках реализации федерального закона №248-ФЗ.

«В целях уменьшения административной нагрузки на бизнес, а также создания благоприятного предпринимательского климата в Московской области в Главгосстройнадзоре было принято решение о сокращении длительности проверок нежилых зданий, строений, сооружений повышенного уровня ответственности», - сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Он пояснил, что такое решение позволит собственникам освободить время для развития и реализации новых инвестпроектов.

Уменьшение срока проверок не повлияет на их качество, так как выявленные нарушения в части документации обычно устраняются в течение самой проверки, а нарушения в части стройконструкций требуют для устранения больше времени, чем 10 дней. По нормам максимальный срок устранения нарушений составляет до полугода.

Всего в регине расположены 268 поднадзорных объектов повышенного уровня ответственности. В их число входят спорткомплексы, стадионы, торговые центры, административные здания и терминалы в аэропортах.