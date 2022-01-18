РИАМО - 18 янв. Признаков возгорания в торговом центре «Миля» в столичном районе Жулебино не выявлено, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что из ТЦ «Миля» в Жулебине эвакуируют людей, а к зданию приехали пожарные расчеты.

«Наши подразделения приезжали, все проверили и не обнаружили следов возгорания. Помощь сотрудников не потребовалась и они убыли оттуда», — сказали в пресс-службе ведомства.

В МЧС добавили, что их сотрудники не проводили эвакуацию посетителей торгового центра.

Корреспонденту РИАМО в ТЦ «Миля» сообщили, что в настоящее время учреждение работает в штатном режиме. ​