РИАМО - 18 янв. В прошлом году в Звенигороде прошла масштабная реконструкция исторического центра в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Там обновили пешеходную зону на улице Ленина, Молодежный сквер и сквер С. Сторожевского. На пешеходной зоне появились уличные столики, сделали покрытия из плитки, гранита и асфальтобетона. В Молодежном сквере обустроили пешеходные дорожки, спортплощадку, появились малые архитектурные формы, наружное освещение и камеры видеонаблюдения.

В сквере Саввы Сторожевского установили шахматные столы с табуретами, лавочки со стульями, урны, ярусное озеленение и освещение.

Еще в городе преобразились улицы Московская и Фабричнова. На Московской улице обустроили тротуары, новое освещение, малые архитектурные формы. По улице Фабричнова появились широкие тротуары, парковочные места, навигация, лавочки, урны, новое уличное освещение, еще была проведена компенсационная высадка деревьев, кустарников.

В прошлом году в городе был реализован проект «Звенигород – гостиный город».

«Звенигород – город с богатой историей, является одним из старейших в Подмосковье. На 4-м Всероссийском конкурсе проект «Звенигород – гостиный город» вошел в число лучших проектов по созданию комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тыс. человек», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

По его словам, данный конкурс – большое подспорье для малых городов и исторических поселений.

После победы в конкурсе был преображен городской парк, в котором обустроили входную группу, сцену с амфитеатром, детскую площадку, пространство для настольных игр, смотровую площадку и многое другое.

Еще реконструировали пешеходную зону вдоль улиц Чехова и Почтовой. Там сделали широкие тротуары, новые парковочные места, освещение, видеонаблюдение и так далее.